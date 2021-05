Eleonora Daniele battezza la figlia con una madrina d’eccezione | la FOTO è sconvolgente

Advertising

infoitcultura : Eleonora Daniele, oggi battesimo della figlia Carlotta: madrina Mara Venier - infoitcultura : Mara Venier madrina emozionata al battesimo della figlia di Eleonora Daniele: 'Grazie per avermi fatto sentire in f… - infoitcultura : Eleonora Daniele battezza sua figlia Carlotta, la madrina è Mara Venier: “Sono grata ed emozionata” - infoitcultura : Eleonora Daniele: il battesimo della figlia con Mara Venier madrina - infoitcultura : Mara Venier battezza Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele

ha celebrato insieme a suo marito, Giulio Tassoni, il battesimo della loro figlia Carlotta, nata all'incirca un anno fa: è accaduto nella giornata di oggi, sabato 22 maggio 2021, con ...e il battesimo della figlia Carlotta: 'Grazie alla splendida madrina Mara Venier' Si è celebrato oggi il battesimo di Carlotta, la figlia di, che la settimana ...Eleonora Daniele, battesimo della figlia: Mara Venier madrina. Eleonora, per la sua piccola Carlotta, ha scelto una madrina d’eccezione: Mara Venier. eleonora daniele battesimo ...Nelle stories Mara Venier non ha nascosto l’emozione per questo giorno così importante e ha ringraziato Eleonora Daniele e il marito per averla fatta sentire in famiglia… Leggi Dopo un anno di pandemi ...