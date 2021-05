Elena Santarelli: chi è, età, figlio, marito, Instagram (Di domenica 23 maggio 2021) Elena Santarelli, ex modella, conduttrice e attrice, dopo una parte iniziale di carriera tra sfilate e passarelle ha saputo trovare il proprio spazio nel mondo della televisione come conduttrice. Elena Santarelli, nata a Latina il 18 agosto 1981, dopo il diploma inizia una precoce attività da modella per brand molto famosi già dalla seconda metà degli anni 90. Parallelamente è valletta del programma L’Eredità e nello stesso periodo esordisce al cinema con Il pranzo della domenica. Partecipa all’edizione 2005 dell’Isola dei Famosi e successivamente si impone come conduttrice di programmi come Total Request, TRL Awards e Glob oltre a prendere parte a svariate puntate di Camera Cafè. Elena Santarelli è legata sentimentalmente con l’ex calciatore Bernardo Corradi dal 2006, che ha sposato ... Leggi su puglia24news (Di domenica 23 maggio 2021), ex modella, conduttrice e attrice, dopo una parte iniziale di carriera tra sfilate e passarelle ha saputo trovare il proprio spazio nel mondo della televisione come conduttrice., nata a Latina il 18 agosto 1981, dopo il diploma inizia una precoce attività da modella per brand molto famosi già dalla seconda metà degli anni 90. Parallelamente è valletta del programma L’Eredità e nello stesso periodo esordisce al cinema con Il pranzo della domenica. Partecipa all’edizione 2005 dell’Isola dei Famosi e successivamente si impone come conduttrice di programmi come Total Request, TRL Awards e Glob oltre a prendere parte a svariate puntate di Camera Cafè.è legata sentimentalmente con l’ex calciatore Bernardo Corradi dal 2006, che ha sposato ...

Advertising

zazoomblog : Avete mai visto dove vive Elena Santarelli? Una casa da sogno - #Avete #visto #Elena #Santarelli? - ziogregorin_ : @andoniopre esatto da Giorgia Surina a Carlo Pastore fino a Elena Santarelli - alelocksley : ELENA SANTARELLI E CARLO PASTORE SIETE STATI CONVOCATI GRAZIE - cantami1canzone : @Federica_ssta No non so, lui al punto Z ha detto a Elena Santarelli che sarebbe andato a Roma la settimana prossima -