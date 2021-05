“È successo di nuovo”. Tommaso Zorzi ci ricasca. Tutti lo hanno visto e stavolta non lo può negare (Di domenica 23 maggio 2021) Ancora insieme, ancora loro. Dell’ultimo flirt di Tommaso Zorzi avevamo già parlato, Tutti ne avevano parlato. D’altronde uno come lui non passa mai inosservato. Dopo il successo al Grande Fratello Vip quinta edizione, l’influencer ha conquistato un posto di rilievo nel gotha della televisione nostrana. Certo come conduttore ha tutto da imparare, si può dire che sia ‘alle prime armi’. E infatti qualche problemino il suo “Punto Z” lo ha avuto. Più di uno. Ma il successo e la popolarità sono ancora troppo freschi per dare giudizi sulle sue capacità di conquistare pubblico e punti di share. Non sono in dubbio, invece, le sue capacità di conquistare qualcuno… Fin dalla sua apparizione su Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, Tommaso Stanzani era riuscito a colpire l’immaginario ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Ancora insieme, ancora loro. Dell’ultimo flirt diavevamo già parlato,ne avevano parlato. D’altronde uno come lui non passa mai inosservato. Dopo ilal Grande Fratello Vip quinta edizione, l’influencer ha conquistato un posto di rilievo nel gotha della televisione nostrana. Certo come conduttore ha tutto da imparare, si può dire che sia ‘alle prime armi’. E infatti qualche problemino il suo “Punto Z” lo ha avuto. Più di uno. Ma ile la popolarità sono ancora troppo freschi per dare giudizi sulle sue capacità di conquistare pubblico e punti di share. Non sono in dubbio, invece, le sue capacità di conquistare qualcuno… Fin dalla sua apparizione su Amici, il talent condotto da Maria De Filippi,Stanzani era riuscito a colpire l’immaginario ...

