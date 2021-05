È la Commissione per i diritti umani il nuovo terreno di scontro M5s-Lega (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Il Movimento 5 stelle chiede di accelerare sull'istituzione della Commissione nazionale per la protezione dei diritti umani, e punta il dito contro la Lega, che in Commissione Affari Costituzionali ha presentato oltre 800 emendamenti. "Non possiamo più temporeggiare", afferma Luigi Di Maio, che ricorda che alla Camera "c'è già una proposta di legge" e sottolinea la necessità di riprendere l'esame "il prima possibile". Un appello raccolto immediatamente dal Movimento, che spera in un ripensamento del partito di Matteo Salvini. "Dobbiamo andare avanti con un impegno comune in questa nuova maggioranza. Ci aspettiamo collaborazione dalla Lega che, invece, ha presentato centinaia di emendamenti di stampo ostruzionistico. Questo nobile obiettivo non merita strumentalizzazioni", dice ... Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Il Movimento 5 stelle chiede di accelerare sull'istituzione dellanazionale per la protezione dei, e punta il dito contro la, che inAffari Costituzionali ha presentato oltre 800 emendamenti. "Non possiamo più temporeggiare", afferma Luigi Di Maio, che ricorda che alla Camera "c'è già una proposta di legge" e sottolinea la necessità di riprendere l'esame "il prima possibile". Un appello raccolto immediatamente dal Movimento, che spera in un ripensamento del partito di Matteo Salvini. "Dobbiamo andare avanti con un impegno comune in questa nuova maggioranza. Ci aspettiamo collaborazione dallache, invece, ha presentato centinaia di emendamenti di stampo ostruzionistico. Questo nobile obiettivo non merita strumentalizzazioni", dice ...

