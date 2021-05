Durante l’Eurovision Wikipedia ha bloccato la pagina di San Marino per evitare atti di vandalismo (Di domenica 23 maggio 2021) Una vera e propria battaglia all’ultimo intervento web, quella degli Eurovision 2021. Tra Chiara Ferragni e Fedez che hanno fatto appello social ai follower europei affinché votassero i Måneskin e la bufala su Damiano che avrebbe assunto cocaina in diretta, c’è un altro accadimento web degno di nota. Durante la finale degli Eurovision 2021 di ieri sera, infatti, la pagina Wikipedia San Marino bloccata – o meglio, protetta – per evitare che le persone andassero, sulla base delle scaramucce e delle lotte tra paesi, a modificare in maniera volgare o inappropriata la voce dell’enciclopedia online. Mi segnala @matheusagaso che la pagina Wikipedia di San Marino è bloccata per evitare vandalismi #Eurovision ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 23 maggio 2021) Una vera e propria battaglia all’ultimo intervento web, quella degli Eurovision 2021. Tra Chiara Ferragni e Fedez che hanno fatto appello social ai follower europei affinché votassero i Måneskin e la bufala su Damiano che avrebbe assunto cocaina in diretta, c’è un altro accadimento web degno di nota.la finale degli Eurovision 2021 di ieri sera, inf, laSanbloccata – o meglio, protetta – perche le persone andassero, sulla base delle scaramucce e delle lotte tra paesi, a modificare in maniera volgare o inappropriata la voce dell’enciclopedia online. Mi segnala @matheusagaso che ladi Sanè bloccata pervandalismi #Eurovision ...

