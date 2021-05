Duran Duran | Simon Le Bon parla del nuovo album

(Di domenica 23 maggio 2021)Le Bon, leader del, è stato ospite su RTL 102.5, in collegamento dal Regno Unito.ndo alla radiovisione, il cantante pop ha presentato il“Future Past ”, la cui pubblicazione avverrà il 22 ottobre. Ad anticipare l’della band vi è il primo singolo “Invisible”, disponibile dal 18 maggio.: cosa ha dettoLe Bon del? Il leader della bandLe Bon è stato ospite in collegamento dal Regno Unito di RTL 102.5. Le Bon hato del ...

Tra l'altro durante la serata di ieri è arrivato un importante complimento anche da parte di 'un'istituzione' internazionale: Simon Le Bon, leader della mitica band britannica dei, ha ...23.20 Per i Maneskin arriva anche l'endorsement del mito del pop Simon Le Bon , leader dei. 23.15 Le prime dichiarazioni dei Maneskin in attesa del voto. Victoria: 'Per noi è stata un'...
Eurovision 2021, per i Maneskin arriva il supporto di Simon Le Bon: «Ci piace davvero tanto quello che gli italiani ci hanno fatto vedere». Un endorsement davvero di prestigio ...