Dramma nello sport: 21 morti, la causa è agghiacciante (Di domenica 23 maggio 2021) Dramma per lo sport in Cina dove il maltempo ha causato la morte di ben 21 atleti durante una maratona. Una vera e propria strage. sport cinese in lutto (Google Images)Lo sport piange 21 atleti tragicamente scomparsi nella giornata di ieri. Il Dramma si è consumato in Cina, durante una maratona in montagna. I malcapitati si trovavano sulla Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino la città di Baiyin, nella provincia di Gansu. Erano in tutto ben 172 i corridori presenti alla manifestazione. Di questi 21 purtroppo sono morti e gli altri 151 invece si sono salvati. Altri 8 però sono stati trasportati in ospedale dove sono stati curati per ferite lievi ed ipotermia. A rendere Drammatico il tutto è il modo con il quale ... Leggi su chenews (Di domenica 23 maggio 2021)per loin Cina dove il maltempo hato la morte di ben 21 atleti durante una maratona. Una vera e propria strage.cinese in lutto (Google Images)Lopiange 21 atleti tragicamente scomparsi nella giornata di ieri. Ilsi è consumato in Cina, durante una maratona in montagna. I malcapitati si trovavano sulla Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino la città di Baiyin, nella provincia di Gansu. Erano in tutto ben 172 i corridori presenti alla manifestazione. Di questi 21 purtroppo sonoe gli altri 151 invece si sono salvati. Altri 8 però sono stati traati in ospedale dove sono stati curati per ferite lievi ed ipotermia. A renderetico il tutto è il modo con il quale ...

