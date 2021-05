Dramma a Roma: 23enne accoltellato da un coetaneo per motivi di gelosia (Di domenica 23 maggio 2021) Paura nella serata di ieri 22 maggio nel quartiere di San Lorenzo a Roma, quando una banale lite si è trasformata in un vero a proprio Dramma. Un ragazzo è finito in ospedale a causa di un accoltellamento ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Arrestato l’aggressore. Leggi anche: Movida a Roma: 300 giovani assembrati, bomba carta contro la Polizia Locale e ragazzi senza mascherina Dramma a San Lorenzo E’ iniziato tutto con una banale lite per motivi di gelosia nei confronti di una ragazza. Il litigio, però, è subito degenerato. Un 23enne è stato accoltellato da un coetaneo dei Paesi Bassi. Subito è scattata la segnalazione al 112 NUE, intorno alle 23:12, dopo il coprifuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia che è riuscita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Paura nella serata di ieri 22 maggio nel quartiere di San Lorenzo a, quando una banale lite si è trasformata in un vero a proprio. Un ragazzo è finito in ospedale a causa di un accoltellamento ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Arrestato l’aggressore. Leggi anche: Movida a: 300 giovani assembrati, bomba carta contro la Polizia Locale e ragazzi senza mascherinaa San Lorenzo E’ iniziato tutto con una banale lite perdinei confronti di una ragazza. Il litigio, però, è subito degenerato. Unè statoda undei Paesi Bassi. Subito è scattata la segnalazione al 112 NUE, intorno alle 23:12, dopo il coprifuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia che è riuscita ...

