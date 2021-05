Donne e jihad. Il lato femminile del terrorismo in Africa (Di domenica 23 maggio 2021) Il drammatico fenomeno del jihadismo femminile in Africa si caratterizza principalmente nei due principali gruppi estremisti attivi nel continente: al-Shabaab e Boko Haram. Il primo fedele ad al-Qaeda e attivo in Somalia e Kenya, mentre il secondo, operativo nella Nigeria nord-orientale e nel bacino del lago Ciad, ha giurato fedeltà allo Stato islamico nel marzo 2015. Le due formazioni fondamentaliste hanno attratto al loro interno anche Donne, che pur non esercitando ruoli di rilievo hanno deciso di donare le loro vite all’ideologia islamica salafita. Viene quindi lecito interrogarsi su quali siano le motivazioni e le aspirazioni che hanno spinto queste giovani e talvolta giovanissime ad abbracciare la “scelta estrema”. Per rispondere alla complessa domanda ci viene in aiuto il nuovo volume scritto dal giornalista ... Leggi su formiche (Di domenica 23 maggio 2021) Il drammatico fenomeno delismoinsi caratterizza principalmente nei due principali gruppi estremisti attivi nel continente: al-Shabaab e Boko Haram. Il primo fedele ad al-Qaeda e attivo in Somalia e Kenya, mentre il secondo, operativo nella Nigeria nord-orientale e nel bacino del lago Ciad, ha giurato fedeltà allo Stato islamico nel marzo 2015. Le due formazioni fondamentaliste hanno attratto al loro interno anche, che pur non esercitando ruoli di rilievo hanno deciso di donare le loro vite all’ideologia islamica salafita. Viene quindi lecito interrogarsi su quali siano le motivazioni e le aspirazioni che hanno spinto queste giovani e talvolta giovanissime ad abbracciare la “scelta estrema”. Per rispondere alla complessa domanda ci viene in aiuto il nuovo volume scritto dal giornalista ...

solInvi14086706 : Jihad. Che non si lamentino poi però se qualcuno si difende. E soprattutto che non si nascondano dietro alle sotta… - dvbntd61 : Se le donne italiane non fanno figli questi con chi li fanno? E’ un jihad sessuale: 9 clandestini su 10 sono masch… - francobaietti : Donne io comincerei ha riflettere. - OngCiss : In #Palestina sale a 219 il numero delle vittime di cui 63 bambini, 36 donne e 16 anziani, e supera i 1.530 quello… - mariocipriani1 : RT @Iltoscano5: Non tornano i conti... Secondo l'#Ansa 212 persone sono morte a #Gaza complessivamente. Di queste 150 almeno 150 operativi… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne jihad La "next generation" Isis che fa paura all'Europa ... conta una popolazione praticamente di solo bambini e donne. Il documentario mostra ragazzini di 10 anni che davanti alle telecamere ostentano il simbolo del jihad con le dita. E alla domanda sul ...

Israele - Hamas, la tregua regge. Colloquio tra Blinken e Abu Mazen ... riferisce il ministero Sanità di Hamas, fra loro 66 bambini e 39 donne. Sono 12 i deceduti ... E all'eliminazione dei capi di Hamas e della Jihad: 'Sono stati uccisi - ha spiegato Netanyahu - più di 200 ...

La "next generation" Isis che fa paura all'Europa ilGiornale.it La "next generation" Isis che fa paura all'Europa Il terrorismo islamico guarda al futuro con i suoi cuccioli del jihad. Sono 27mila le nuove leve. Bambini e ragazzini, figli di terroristi e sostenitori del sedicente Stato islamico che stanno formand ...

Si fermano i lanci di razzi, Israele e Hamas accettano il cessate il fuoco Il cessate il fuoco è "una vera opportunità" per fare progressi dopo il conflitto israelo-palestinese. Sono le parole di Biden parlando dalla ...

