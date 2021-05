Donadoni: “Per quello che ha detto il campionato il Milan merita la Champions più della Juve” (Di domenica 23 maggio 2021) Roberto Donadoni nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla sfida a distanza per la Champions tra Milan e Juventus. “Per quello che ha detto il campionato, l’Atalanta è una bellissima realtà da tempo, il Milan ha dimostrato a lungo di essere in grado di lottare per il primo posto, pur non essendo attrezzata come altre squadre. Magari finirà diversamente, ma io penso che la squadra di Pioli meriti di andare in Champions più della Juve“. FOTO: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Robertonel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla sfida a distanza per latrantus. “Perche hail, l’Atalanta è una bellissima realtà da tempo, ilha dimostrato a lungo di essere in grado di lottare per il primo posto, pur non essendo attrezzata come altre squadre. Magari finirà diversamente, ma io penso che la squadra di Pioli meriti di andare inpiù“. FOTO: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

emaele81 : @DiMarzio Guarda caso spuntano sempre interviste contro la Juve in momenti cruciali, vengono fuori in modo del tutt… - MemoriesMilan : @DaiDea7 @Rougenoir1978 Esatto Ma non è colpa loro essere forti di altri. Si pretendeva qua che montolivo fosse se… - corsereporter : Gli allenatori che vedrei bene per il post #Ranieri alla #Sampdoria; ? Donadoni ? Giampaolo ? Mihajlovic ? Sta… - GiokerMusso : RT @SerieBNewsCom: BNEWS | #Monza, #Inzaghi pista calda per sostituire #Brocchi ??? @GiokerMusso - SerieBNewsCom : BNEWS | #Monza, #Inzaghi pista calda per sostituire #Brocchi ??? @GiokerMusso -