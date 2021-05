Domenica In, Favino fa piangere Mara Venier! Ecco cos’ha fatto (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi nel corso della puntata di Domenica In tra gli ospiti in studio anche l’attore romano, per presentare il film il Traditore. In apertura di puntata Mara ha esordito tendo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi nel corso della puntata diIn tra gli ospiti in studio anche l’attore romano, per presentare il film il Traditore. In apertura di puntataha esordito tendo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Domenica In, anticipazioni e ospiti di Mara Venier: Al Bano, Pierfrancesco Favino, Enzo Miccio - infoitcultura : A “Domenica in” Pierfrancesco Favino e Alberto Angela - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier ammette davanti a Favino: “Mi sono commossa” - mustbeuoy : Domenica blessata con Favino #domenicain - SaraRRSnow : A Domenica In oggi: Pierfrancesco Favino Alberto Angela Giuliano Sangiorgi -