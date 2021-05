Domenica In, Favino fa piangere Mara Venier! Ecco cos’ha fatto (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi nel corso della puntata di Domenica In tra gli ospiti in studio anche l’attore romano, per presentare il film il Traditore. In apertura di puntata Mara ha esordito tendo a precisare che le cose stanno migliorando, non ancora del tutto, ma piano piano. Riferendosi alle progressive riaperture di diverse attività che hanno sofferto molto durante la pandemia. Mara Venier (Screenshot Instagram)Nel corso della puntata di oggi, Domenica 23 Maggio ci sono stati diversi ospiti, dal Ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini all’attore Pierfrancesco Favino che ha avuto l’occasione di poter dare qualche delucidazione in più sul film Il Traditore che andrà in onda domani su Rai 1. Nel film Favino interpreta il difficile ruolo di Tommaso Buscetta, detto anche il boss dei due ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi nel corso della puntata diIn tra gli ospiti in studio anche l’attore romano, per presentare il film il Traditore. In apertura di puntataha esordito tendo a precisare che le cose stanno migliorando, non ancora del tutto, ma piano piano. Riferendosi alle progressive riaperture di diverse attività che hanno sofferto molto durante la pandemia.Venier (Screenshot Instagram)Nel corso della puntata di oggi,23 Maggio ci sono stati diversi ospiti, dal Ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini all’attore Pierfrancescoche ha avuto l’occasione di poter dare qualche delucidazione in più sul film Il Traditore che andrà in onda domani su Rai 1. Nel filminterpreta il difficile ruolo di Tommaso Buscetta, detto anche il boss dei due ...

