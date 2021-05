Domenica In, che gaffe per la Gelmini! Quello che ha detto è assurdo (Di domenica 23 maggio 2021) Mara Venier ha ospitato in studio a Domenica In il ministro Mariastella Gelmini. Tuttavia, quest’ultima ha fatto una piccola gaffe parlando di regioni. Ecco di cosa si tratta. Mariastella Gelmini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 23 maggio 2021) Mara Venier ha ospitato in studio aIn il ministro Mariastella Gelmini. Tuttavia, quest’ultima ha fatto una piccolaparlando di regioni. Ecco di cosa si tratta. Mariastella Gelmini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

chetempochefa : “Ogni volta che lo intervistavo Battiato si usciva migliori di quando si era cominciato, perché era un artista vera… - teatrolafenice : ?? «C’è un solo angolo dell’universo che puoi esser certo di poter migliorare, e questo sei tu» (Aldous Huxley). Bu… - CarloCalenda : Neanche a me Angelo. Il programma per Roma è stato costruito da 27 gruppi di lavoro, quello per i Municipi da 15. T… - soloioenessuno : RT @AngelsOfLove12: Sono felice di far parte di quella generazione che la domenica aspettava uno squillo sul telefono per sapere che ti sta… - Rosskitty77 : RT @SilviaTeresa14: La Gelmini a Domenica In: 'abbiamo introdotto il green pass per gli spostamenti in regioni arancioni e rosse, ma ora ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica che MillionDay, i numeri vincenti di domenica 23 maggio 2021 è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro. MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI DOMENICA 23 MAGGIO 2021

Clamoroso, Leclerc non parte Charles Leclerc partirà dalla pole position. La notizia è arrivata al termine della domenica mattina, con la Ferrari che si è presa tutto il tempo per valutare fino in fondo la scatola del cambio della SF21 numero 16. Il Cavallino lo ha comunicato sui propri profili social. La ...

Centri commerciali riaperti la domenica, la ripartenza prende il largo AGI - Agenzia Italia Domenica In, che gaffe per la Gelmini! Quello che ha detto è assurdo Mariastella Gelmini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e ha fatto una tremenda gaffe sulle regioni. Ecco che cosa ha detto.

Incidente sulla funivia del Mottarone. Precipita una cabina, almeno 8 morti. Due bambini gravi portati a Torino Verbania, precipita la funivia Stresa-Mottarone, e sarebbero almeno 8 i morti. Due bambini, rimasti feriti in modo grave, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale ...

è il gioco di Lottomaticapermette di vincere un milione di euro. MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI23 MAGGIO 2021Charles Leclerc partirà dalla pole position. La notizia è arrivata al termine dellamattina, con la Ferrarisi è presa tutto il tempo per valutare fino in fondo la scatola del cambio della SF21 numero 16. Il Cavallino lo ha comunicato sui propri profili social. La ...Mariastella Gelmini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e ha fatto una tremenda gaffe sulle regioni. Ecco che cosa ha detto.Verbania, precipita la funivia Stresa-Mottarone, e sarebbero almeno 8 i morti. Due bambini, rimasti feriti in modo grave, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale ...