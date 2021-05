Domenica In celebra i Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision | Mara Venier esulta | “Alla faccia dei rosiconi”

(Di domenica 23 maggio 2021) I, in video-collegamento conIn, esprimono tutta la propria gioia per laSong Contest. Sul finire di puntatasi collega con la band, da poco atterrata a Fiumicino, e le rivolge i complimenti attraverso un messaggio che lascia trasparire immenso orgoglio e un filo di ironia: “dei“. Iin video-collegamento conIn AIn importantissimo video-collegamento sul finire di puntata, nel corso della diretta di oggi.si è infatti collegata con i, freschi diSong ...

Advertising

Corriere : Oggi si celebra la Pentecoste: il significato religioso del 50esimo giorno dopo Pasqua - giannettimarco : RT @Corriere: Oggi si celebra la Pentecoste: il significato religioso del 50esimo giorno dopo Pasqua - MicheleTossani : RT @Corriere: Oggi si celebra la Pentecoste: il significato religioso del 50esimo giorno dopo Pasqua - silviagatti8 : RT @Corriere: Oggi si celebra la Pentecoste: il significato religioso del 50esimo giorno dopo Pasqua - EnricoBenelli : RT @Corriere: Oggi si celebra la Pentecoste: il significato religioso del 50esimo giorno dopo Pasqua -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica celebra

Avvenire

Sono anche madrina della giornata dell'inclusione, che siil 9 luglio. Metteremo in campo la diversità come ricchezza, e non come limite. Bisogna allenarsi al vivere tutti i giorni, la vita è ...... il mese di giugno vedrà il consueto appuntamento cheil passaggio delle stagioni (i BAM ...5 settembre, BAM accoglierà i milanesi al rientro dalle vacanze estive con la terza edizione ...Barbara D'Urso a Domenica Live ha celebrato il successo dei Maneskin, trionfatori ieri notte dell'Eurovision Song Contest 2021: «Vi amiamo, siamo pazzi di voi, ...Annalisa Minetti si è fatta portavoce un nuovo sistema che può migliorare la vita, come ha raccontato a Domenica Live nel salotto di ...