Domenica In, Al Bano ‘rifiuta’ Loredana Lecciso? Dopo Romina si ferma (Di domenica 23 maggio 2021) Mara Venier ha accolto in studio a Domenica In il grande Al Bano. Il cantante è intervenuto sul tema del matrimonio, ecco che cosa ha detto. Al Bano è intervenuto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 23 maggio 2021) Mara Venier ha accolto in studio aIn il grande Al. Il cantante è intervenuto sul tema del matrimonio, ecco che cosa ha detto. Alè intervenuto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

Gallo9Modazza : RT @NicolinoBerti: si stia su un palco, mentre la regia di Domenica In utilizzava esclusivamente inquadrature impallate dalla testa della V… - NicolinoBerti : si stia su un palco, mentre la regia di Domenica In utilizzava esclusivamente inquadrature impallate dalla testa de… - inarteziogio : Al Bano a Domenica In. - MontiFrancy82 : A @DomenicaIn su Rai1 ospiti il Ministro #MariastellaGelmini #MariaFalcone @pfavino #GiulianoSangiorgi… - SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn su Rai1 ospiti il Ministro #MariastellaGelmini #MariaFalcone @pfavino #GiulianoSangiorgi… -