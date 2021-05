Disney chiude tutti i negozi in Italia | a rischio 230 lavoratori

Advertising

sole24ore : ?? #Disney chiude tutti i 15 negozi in #Italia e punta solo sull'e-commerce: a rischio il posto di 230 addetti:… - sole24ore : Disney chiude i 15 negozi in Italia: a rischio il posto dei 230 addetti - MediasetTgcom24 : La Disney chiude tutti i suoi negozi in Italia: a rischio 230 posti #Disney - sweextlou : RT @anikeatable: La Disney che chiude gli store, lasciando tra l'altro a casa un sacco di persone, è la cagata pazzesca più grande che pote… - toadbarnes : RT @anikeatable: La Disney che chiude gli store, lasciando tra l'altro a casa un sacco di persone, è la cagata pazzesca più grande che pote… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney chiude

La notizia ha fatto il giro dei media e rimbalzata sui social ed è stata commentata con stupore dai tanti appassionati. "I nostri clienti ci hanno sub ito telefonato allarmati - racconta la ...A PalermoilStore di via Ruggero Settimo, a Catania il negozio interno alla Coin di via Etnea. - -Tre i punti vendita capitolini che a fine estate svuoteranno le vetrine: lo storico store in via del Corso e due punti vendita nelle gallerie commerciali di Roma Est e Porte di .... Solo a Roma sono 5 ...Disney ha deciso di chiudere il Disney Store di Torino e tutti gli altri negozi sparsi in tutta Italia. L’azienda ha deciso di chiudere i battenti nel nostro Paese, eliminando per intero la sua catena ...