DIRETTA Giro d'Italia 2021, Grado-Gorizia LIVE: tappa ripartita, in 15 in fuga. Buchmann abbandona (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d'Italia 2021 VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d'Italia, tappa INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL Buchmann 14.23 Tornando a Guerreiro, il portoghese aveva rifiutato di essere trasportato in barella per problemi alla schiena. L'uomo della EF Education Nippo deve averci provato, ma senza successo. 14.20 Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Simone Consonni ...

#GirodItalia2021, partita ufficialmente la 15^ tappa dopo la maxicaduta e un ritiro eccellente: segui qui il LIVE