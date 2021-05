DIRETTA Giro d’Italia 2021, Grado-Gorizia LIVE. Sagan annuncia: “Difenderò la ciclamino” (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 13.13 I corridori si sono piazzati sulla linea di partenza. Momento delle foto di rito. 13.12 Intanto è arrivato al foglio firma anche Lorenzo Fortunato, autore dell’impresa di ieri sullo Zoncolan: The 2021 Zoncolan king, @lorenzfortunato! Il re dello Zoncolan 2021, @lorenzfortunato!#Giro pic.twitter.com/kHy8yuCyZF — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 23, 2021 13.10 Ma in fondo, crediamo che lo stesso Sagan sa che quella di oggi può essere una tappa estremamente alla portata per lui. Ci stupiremmo se non ci provasse nemmeno… 13.08 Aspettiamoci una tappa molto movimentata, soprattutto ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.13 I corridori si sono piazzati sulla linea di partenza. Momento delle foto di rito. 13.12 Intanto è arrivato al foglio firma anche Lorenzo Fortunato, autore dell’impresa di ieri sullo Zoncolan: TheZoncolan king, @lorenzfortunato! Il re dello Zoncolan, @lorenzfortunato!#pic.twitter.com/kHy8yuCyZF —(@ditalia) May 23,13.10 Ma in fondo, crediamo che lo stessosa che quella di oggi può essere una tappa estremamente alla portata per lui. Ci stupiremmo se non ci provasse nemmeno… 13.08 Aspettiamoci una tappa molto movimentata, soprattutto ...

Advertising

chiara_dnc : RT @RaiSport: ?? Giro d'Italia 2021 | La 15ª tappa #Grado - #Gorizia Segui 'Giro in Diretta' dalle 14:00 su #Rai2 e in streaming ?? https://… - regioneFVGit : RT @RaiSport: ?? Giro d'Italia 2021 | La 15ª tappa #Grado - #Gorizia Segui 'Giro in Diretta' dalle 14:00 su #Rai2 e in streaming ?? https://… - RaiSport : ?? Giro d'Italia 2021 | La 15ª tappa #Grado - #Gorizia Segui 'Giro in Diretta' dalle 14:00 su #Rai2 e in streaming… - Imma87895195 : Andare a farsi tutti un giro,siamo stati chiusi 2 anni a casa,godetevi la vita che loro lo fanno,nn aspettano a n… - tuttobiciweb_it : Seguite con noi il LIVE della 15a tappa del #Giro d'Italia 2021 -