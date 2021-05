DIRETTA Giro d’Italia 2021, Grado-Gorizia LIVE: quindici corridori all’attacco, il gruppo insegue a dodici minuti (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NUOVA CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d’Italia, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 16.51 Ora è il turno dello scatto di Quinten Hermans, solo De Bondt e Arndt riescono a rispondere. 16.50 Nel gruppo alle loro spalle c’è l’allungo di Cataldo. L’abruzzese, però, si rialza subito. 16.48 Campenaerts, Torres e Riesebeek hanno guadagnato 30? sul resto del gruppo. I fuggtivi sono sul GPM di Gornje Cerovo. 16.46 Il gruppo sta prendendo la pioggia. 16.44 Prova l’allungo Campenaerts ora. Torres e Riesebeek sono stati gli unici a non farsi sorprendere, tre corridori al comando. 16.43 Il ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA GENERALE: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 16.51 Ora è il turno dello scatto di Quinten Hermans, solo De Bondt e Arndt riescono a rispondere. 16.50 Nelalle loro spalle c’è l’allungo di Cataldo. L’abruzzese, però, si rialza subito. 16.48 Campenaerts, Torres e Riesebeek hanno guadagnato 30? sul resto del. I fuggtivi sono sul GPM di Gornje Cerovo. 16.46 Ilsta prendendo la pioggia. 16.44 Prova l’allungo Campenaerts ora. Torres e Riesebeek sono stati gli unici a non farsi sorprendere, treal comando. 16.43 Il ...

