DIRETTA Giro d’Italia 2021, Grado-Gorizia LIVE: quindici all’attacco, il gruppo insegue a 11’30” (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NUOVA CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d’Italia, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 16.09 47 chilometri al traguardo per i battistrada. 16.06 Dries De Bondt è passato nuovamente per primo al GPM. 16.05 Walscheid fa il passo in testa al gruppo dei battistrada. 16.02 I fuggitivi sono sul GPM. 15.59 Stiamo entrando negli ultimi 50 chilometri. 15.55 Ricordiamo che davanti ci sono quindici uomini: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA GENERALE: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 16.09 47 chilometri al traguardo per i battistrada. 16.06 Dries De Bondt è passato nuovamente per primo al GPM. 16.05 Walscheid fa il passo in testa aldei battistrada. 16.02 I fuggitivi sono sul GPM. 15.59 Stiamo entrando negli ultimi 50 chilometri. 15.55 Ricordiamo che davanti ci sonouomini: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor ...

