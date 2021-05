DIRETTA Giro d’Italia 2021 | Grado-Gorizia LIVE | il vantaggio dei quindici battistrada sale a 12’20”

FcInterNewsit : GOL di #Perisic: Manovra in ripartenza diretta da @vecino che allarga per il croato e che con un gran tiro a giro m… - SmorfiaDigitale : DIRETTA Giro d'Italia 2021, Grado-Gorizia LIVE: ci sono anche Consonni, OIdani e... - enkidC : Questa sequenza sta facendo il giro del Mondo?? #Eurovision 2021 Sniffando in #DIRETTA Che schifo e che vergogna… - gigliola_betto : RT @RaiPlay: ???? Oggi tappa breve ma intensa ???? ?? ???? Il primo sconfinamento del #Giro che toccherà anche territorio sloveno ?? Segui tut… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Grado-Gorizia LIVE: dodici minuti di margine per i due fuggitivi - #DIRETTA #d’Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro

... che ancora non ha fatto il pit - stop 33°- Pit - stop per Sainz e Giovinazzi che vanno con gomme dure 33°- Verstappen rimane in testa con le soft ed ha 18' di vantaggio sul compagno ...Intanto, ha pista libera e può spingere forte guadagnando terreno 28°- Verstappen non ha problemi con le gomme e aumenta il vantaggio su Bottas a 5' mentre Sainz è a 1'8 dalla Mercedes del ...Un Altro Giro (titolo originale: Druk, binge drinking), di Thomas Vinterberg premio Oscar 2021 come Miglior Film Internazionale è in uscita solo in sale (almeno in quelle aperte) a partire dal 20 magg ...Diretta Formula 1 gara live in streaming video e tv, Gp Monaco 2021 Montecarlo oggi domenica 23 maggio: cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo.