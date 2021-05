DIRETTA Giro d’Italia 2021, Grado-Gorizia LIVE: i corridori arrivano al villaggio di partenza (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 12.51 Samuele Battistella, uomo dell’Astana: “Ieri abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo provato e non è andata bene, ma Vlasov ha fatto bene. Oggi vediamo come si svolgerà la gara, se le squadre terranno la gara chiusa, altrimenti sarà battaglia. Abbiamo un paio di nostri uomini che proveranno a fare la tappa”. 12.48 Prima della partenza, i corridori faranno una passerella sulla spiaggia di Grado. Buongiorno da Grado!#Giro pic.twitter.com/5hZI5DIiJL — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 23, 2021 12.45 Manca soltanto una mezz’ora alla partenza della ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.51 Samuele Battistella, uomo dell’Astana: “Ieri abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo provato e non è andata bene, ma Vlasov ha fatto bene. Oggi vediamo come si svolgerà la gara, se le squadre terranno la gara chiusa, altrimenti sarà battaglia. Abbiamo un paio di nostri uomini che proveranno a fare la tappa”. 12.48 Prima della, ifaranno una passerella sulla spiaggia di. Buongiorno da!#pic.twitter.com/5hZI5DIiJL —(@ditalia) May 23,12.45 Manca soltanto una mezz’ora alladella ...

