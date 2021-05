DIRETTA Giro d’Italia 2021, Grado-Gorizia LIVE: Giacomo Nizzolo si ritira. Sagan ‘vede’ la maglia ciclamino (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 11.35 Subito una notizia: si ritira Giacomo Nizzolo. Il velocista della Qhubeka, reduce dalla prima vittoria di tappa in carriera, ha alzato bandiera bianca in vista delle tantissime montagne della terza settimana. A questo punto strada spianata per Peter Sagan in ottica classifica a punti. 11.33 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di oggi del Giro d’Italia 2021 da Grado a Gorizia. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Giro ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE11.35 Subito una notizia: si. Il velocista della Qhubeka, reduce dalla prima vittoria di tappa in carriera, ha alzato bandiera bianca in vista delle tantissime montagne della terza settimana. A questo punto strada spianata per Peterin ottica classifica a punti. 11.33 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella tappa di oggi delda. Buongiorno e benvenuti alladella quindicesima tappa del...

