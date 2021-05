DIRETTA Giro d’Italia 2021, Grado-Gorizia LIVE: Campenaerts trionfa a Gorizia. Quarto posto per Consonni (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NUOVA CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d’Italia, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 17.19 La top-10 della frazione odierna: 01 Victor Campenaerts Qhubeka ASSOS 03:25:25 02 Oscar Riesebeek Alpecin-Fenix + 00 03 Nikias Arndt Team DSM + 07 04 Simone Consonni Cofidis + 07 05 Quinten Hermans Intermarché-Wanty-Gobert + 07 06 Dario Cataldo Movistar Team + 07 07 Bauke Mollema Trek-Segafredo + 09 08 Albert Torres Movistar Team + 44 09 Sebastian Molano UAE Team Emirates + 01:02 10 Max Walscheid Qhubeka ASSOS + 01:02 17.17 Riesebeek è partito troppo lungo e Campenaerts lo ha ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA GENERALE: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 17.19 La top-10 della frazione odierna: 01 VictorQhubeka ASSOS 03:25:25 02 Oscar Riesebeek Alpecin-Fenix + 00 03 Nikias Arndt Team DSM + 07 04 SimoneCofidis + 07 05 Quinten Hermans Intermarché-Wanty-Gobert + 07 06 Dario Cataldo Movistar Team + 07 07 Bauke Mollema Trek-Segafredo + 09 08 Albert Torres Movistar Team + 44 09 Sebastian Molano UAE Team Emirates + 01:02 10 Max Walscheid Qhubeka ASSOS + 01:02 17.17 Riesebeek è partito troppo lungo elo ha ...

