DIRETTA F1, GP Montecarlo 2021 LIVE: Sainz vicino al 2° posto, flop Mercedes! (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHARLES LECLERC NON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE 53° giro/78 La sensazione è che se Leclerc fosse partito dalla pole, mantenendo la posizione dopo la partenza, avrebbe vinto con ottime possibilità. Ma ormai è andata così… 52° giro/78 Gara anonima per Alonso, 13°: ha compromesso tutto ieri in qualifica. Il compagno di squadra Ocon è 9°. 51° giro/78 Hamilton a 2?6 da Gasly. Stanotte si sognerà gli scarichi dell'AlphaTauri… 50° giro/78 Sainz a 2?8 da Verstappen. Ma inutile illudersi: a Monaco superare è un'utopia. 49° giro/78 Se la gara finisse così, Verstappen salirebbe in testa al Mondiale piloti con 105 punti, +5 su Hamilton. Red Bull che supererebbe la Mercedes nella classifica costruttori! 48° giro/78 Sempre 3?2 di vantaggio per Verstappen su Sainz

