DIRETTA F1 | GP Montecarlo 2021 LIVE | Ferrari terza con Sainz Leclerc | “Ho solo tanta tristezza”

(Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHARLESNON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 25° giro/78 Hamilton sempre 6° a 2? da Gasly. Il britannico sembra rassegnato. O forse staaspettando un colpo di fortuna… 25° giro/78 Il punto di bonus per il giro veloce, al momento, appartiene sempre a Sergio Perez, 8°. 24° giro/78 Chiaramente perè impossibile superare in pista Bottas. L’unica chance potrebbe averla con il pit-stop. 23° giro/78SI PORTA A 1?4 DA BOTTAS! Che! Aumentano i rimpianti per, ma ora bisogna andare a prendersi questo podio! 22° giro/78 Sempre molto solida la gara di Antonio Giovinazzi, 9° a 30? dalla vetta. 21° giro/78 Verstappen scappa via! 2?8 ...

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : I DETTAGLI ? - SkySportF1 : ?? Partito il GP di Monaco ? Fermo al box Charles Leclerc LIVE ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: I DETTAGLI ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? Partito il GP di Monaco ? Fermo al box Charles Leclerc LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Montecarlo

Possibile che nessuno se ne sia accorto da ieri pomeriggio che qualcosa non funzionasse? La tristezza sul volto di Leclerc è immensa e come non capirlo Shock Ferrari a. Charles Leclerc non ...Shock Ferrari a. Charles Leclerc non partirà per il GP di Monaco. Durante il giro di uscita dai box, è subito emerso un problema al cambio. Si temeva che dopo l'incidente in qualifica, il cambio fosse ...A che ora inizia il GP Monaco di Formula 1, gli orari TV di oggi. Il gran premio di Monaco inizia oggi alle ore 15.00 (ora italiana). Inoltre… Leggi ...6° giro - Bottas segna il giro più veloce e si tiene a 1"1 da Bottas. Sainz 3° è a 4" dal leader 3° giro - Verstappen comanda su Bottas Sainz Norris ...