Diretta Cittadella - Venezia alle 21.15, probabili formazioni. Dove vederla in tv (Di domenica 23 maggio 2021) Cittadella - Stasera alle 21.15 Cittadella e Venezia scendono in campo al Tombolato per la gara d'andata della finale play off. Si parte in casa della squadra classificata peggio nella stagione ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021)- Stasera21.15scendono in campo al Tombolato per la gara d'andata della finale play off. Si parte in casa della squadra classificata peggio nella stagione ...

Advertising

sportli26181512 : Diretta Cittadella-Venezia alle 21.15, probabili formazioni. Dove vederla in tv: Segui live su… - SorgentePas002 : SERIE A 23 maggio 2021 FINE campionato CON GIORNATA #38 - corriereveneto : Tappa #Cittadella Monte #zoncolan -60 al traguardo - sportli26181512 : Giro d'Italia, la 14^ tappa in diretta live: È il giorno del Monte Zoncolan: 14.1 km di lunghezza con pendenza medi… - Calciodiretta24 : Cittadella – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -