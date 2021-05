DIRETTA Bologna-Juventus: segui la partita LIVE (Di domenica 23 maggio 2021) Alle 20.45 spazio agli ultimi minuti di questo campionato di Serie A. Scendono in campo anche Bologna e Juventus. Per la Juventus di Andrea Pirlo è arrivato il momento della verità. La vittoria per la squadra di bianconera potrebbe non bastare, ecco perchè servirà mettere in campo ogni tipo di forze fisiche e mentali per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 maggio 2021) Alle 20.45 spazio agli ultimi minuti di questo campionato di Serie A. Scendono in campo anche. Per ladi Andrea Pirlo è arrivato il momento della verità. La vittoria per la squadra di bianconera potrebbe non bastare, ecco perchè servirà mettere in campo ogni tipo di forze fisiche e mentali per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

leggoit : Atalanta-Milan, Napoli-Verona, Bologna-Juventus: dalle 20,45 diretta. In ballo il posto per l'Europa che conta - Gazzettino : Atalanta-Milan, Napoli-Verona, Bologna-Juventus: dalle 20,45 diretta. In ballo il posto per l'Europa che conta - fabiocavagnera : GAME DAY Happy Casa Brindisi-Segafredo Bologna (domenica ore 20.45, diretta Rai Sport HD, Eurosport2, Eurosport Pla… - OlimpiaMiNews : GAME DAY Happy Casa Brindisi-Segafredo Bologna (domenica ore 20.45, diretta Rai Sport HD, Eurosport2, Eurosport Pla… - AlessandroMagg4 : GAME DAY Happy Casa Brindisi-Segafredo Bologna (domenica ore 20.45, diretta Rai Sport HD, Eurosport2, Eurosport Pla… -