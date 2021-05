Dieni M5S | «Azzerare il Copasir? Neanche l’opposizione lo chiede | la Lega vuole provocare»

Leggi su cityroma

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo le dimissioni del presidente delVolpi,«rispedisce al mittente» le accuse di Salvini e giudica la sua polemica sulla necessità di dimissioni dell’intero comitato come «strumentale» Federica, capogruppo del Movimento 5 Stelle al, dopo le dimissioni del presidente Volpi «rispedisce al mittente» le accuse di Salvini e giudica la sua polemica sulla necessità di dimissioni dell’intero comitato come «strumentale». Onorevole, cosa vi ha portato ad abbandonare i lavori della commissione dopo settimane di stallo? Mi faccia prima ribadire il mio apprezzamento per il presidente Volpi: in questo anno e mezzo abbiamo lavorato bene assieme e abbiamo prodotto dossier importanti come quello su banche e assicurazioni. Non è una questione personale, si era sollevata una ...