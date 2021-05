Diavolo in paradiso: il Milan sbanca Bergamo e ritrova la Champions (Di domenica 23 maggio 2021) Il Milan trova l'impresa proprio all'ultima curva, proprio nell'incrocio più difficile, e torna in Champions otto anni dopo l'ultima volta. Il Diavolo espugna il campo che pareva più complicato, il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) Iltrova l'impresa proprio all'ultima curva, proprio nell'incrocio più difficile, e torna inotto anni dopo l'ultima volta. Ilespugna il campo che pareva più complicato, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Diavolo paradiso Diavolo in paradiso: il Milan sbanca Bergamo e ritrova la Champions Il Milan trova l'impresa proprio all'ultima curva, proprio nell'incrocio più difficile, e torna in Champions otto anni dopo l'ultima volta. Il Diavolo espugna il campo che pareva più complicato, il Gewiss Stadium di Bergamo, con due rigore di Kessie (espulso De Roon in occasione del secondo), monumentale al di là delle trasformazioni dal ...

