Diabolik, i genitori di Piscitelli: “Mai richiesto di esporre corpo in una teca” (Di domenica 23 maggio 2021) “E’ la prima volta che sentiamo parlare di teca” e “l’ordinanza in nostro possesso nella quale il Questore vietava esclusivamente il funerale, se non nella forma ‘clandestina’ alle 6 del mattino al Cimitero di Prima Porta, non faceva alcun riferimento a questa surreale e inesistente richiesta. I documenti in nostro possesso possono confermare quanto da noi dichiarato”. È quanto affermano in una nota inviata all’Adnkronos i genitori di Fabrizio Piscitelli, capo ultras della Lazio ucciso il 7 agosto del 2019 al parco degli Acquedotti, in merito alle dichiarazioni del questore di Roma Carmine Esposito sul funerale di Diabolik. Il padre e la madre di Piscitelli sottolineano di essere “ancora una volta costretti a uscire dal nostro doloroso silenzio perché obbligati a smentire pubblicamente le ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021) “E’ la prima volta che sentiamo parlare di” e “l’ordinanza in nostro possesso nella quale il Questore vietava esclusivamente il funerale, se non nella forma ‘clandestina’ alle 6 del mattino al Cimitero di Prima Porta, non faceva alcun riferimento a questa surreale e inesistente richiesta. I documenti in nostro possesso possono confermare quanto da noi dichiarato”. È quanto affermano in una nota inviata all’Adnkronos idi Fabrizio, capo ultras della Lazio ucciso il 7 agosto del 2019 al parco degli Acquedotti, in merito alle dichiarazioni del questore di Roma Carmine Esposito sul funerale di. Il padre e la madre disottolineano di essere “ancora una volta costretti a uscire dal nostro doloroso silenzio perché obbligati a smentire pubblicamente le ...

