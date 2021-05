Di Matteo: “La mia prima toga alla camera ardente di Falcone. Il modo migliore per ricordarlo? Non abolire l’ergastolo per i boss delle stragi” (Di domenica 23 maggio 2021) C’era da fare la guardia alla bara di Giovanni Falcone. Lo chiamano picchetto d’onore ed è stato quel giorno che Nino Di Matteo ha dovuto indossare la toga per la prima volta in vita sua. “Dopo aver realizzato il sogno di vincere il concorso in magistratura, io ed altri giovani colleghi siamo stati subito proiettati nella dimensione della tragedia”, racconta il magistrato in un’intervista a Fq Millennium. Consigliere togato del Csm, per 25 anni Di Matteo ha indagato sui legami oscuri tra Cosa nostra e pezzi dello Stato. Un connubio tentacolare sullo sfondo delle bombe del ’92 e ’93, sul quale Di Matteo ha concentrato il suo lavoro da sostituto procuratore prima a Caltanissetta, poi a Palermo e infine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) C’era da fare la guardiabara di Giovanni. Lo chiamano picchetto d’onore ed è stato quel giorno che Nino Diha dovuto indossare laper lavolta in vita sua. “Dopo aver realizzato il sogno di vincere il concorso in magistratura, io ed altri giovani colleghi siamo stati subito proiettati nella dimensione della tragedia”, racconta il magistrato in un’intervista a Fq Millennium. Consigliereto del Csm, per 25 anni Diha indagato sui legami oscuri tra Cosa nostra e pezzi dello Stato. Un connubio tentacolare sullo sfondobombe del ’92 e ’93, sul quale Diha concentrato il suo lavoro da sostituto procuratorea Caltanissetta, poi a Palermo e infine ...

