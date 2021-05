Di Marzio | “Allegri ha dato disponibilità | il Napoli mette fretta! C’è anche il Real”

(Di domenica 23 maggio 2021) Gianluca Diha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Spalletti ehannoal. Adè stata fatta un’offerta importante, ma aspetterà fino a giovedì per dare una risposta. Questo perché mercoledì ilMadrid incontrerà Zidane per capire se continuare o meno con lui.però ha fretta, quando da 2 anni non alleni vuoi subito capire quale sia il tuo futuro”

... 'è un nome da tenere in grande considerazione, non ha chiuso le porte al Napoli, De ... Gianluca Di, ha rivelato un retroscena su Simone Inzaghi e il Napoli: 'Lo scorso gennaio quando ...A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Gianni Di, ex allenatore. 'Prossimo allenatore di Inter, Juventus, Napoli, Lazio? Conte,se non va al Real Madrid, uno tra Spalletti e Inzaghi, Gattuso può darsi. Gattuso ha dimostrato di essere ...Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Spalletti e Allegri hanno dato disponibilità al Napoli. Ad Allegri è stata fatta un’offerta importante, ma aspetterà fino a giovedì ...“I due allenatori contattati sono Allegri e Spalletti; entrambi hanno dato un’intesa di massima. Su Allegri c’è l’interesse del Real Madrid e c’è anche una voce della ...