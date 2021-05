Denise Pipitone, il triste annuncio di Piera Maggio: “Quello che ci hanno fatto..” (Di domenica 23 maggio 2021) Denise Pipitone, nuovo messaggio di Piera Maggio: “Ci sarà il giorno che qualcuno verrà a chiederci scusa”, il post condiviso sui social. Continuano le indagini sulla sparizione di Denise Pipitone, avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo. I riflettori sulla triste vicenda si sono riaccesi qualche mese fa, in seguito ad una segnalazione proveniente dalla Russia, rivelatasi poi un nulla di fatto. Giorno dopo giorno, nuovi elementi emergono su quanto accaduto 17 anni fa e, ieri sera, una clamorosa novità è arrivata da Quarto Grado: sono stati iscritti al registro degli indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. E, qualche ora fa, è arrivato anche un nuovo messaggio di Piera Maggio, mamma della bambina scomparsa. In ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 maggio 2021), nuovo messaggio di: “Ci sarà il giorno che qualcuno verrà a chiederci scusa”, il post condiviso sui social. Continuano le indagini sulla sparizione di, avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo. I riflettori sullavicenda si sono riaccesi qualche mese fa, in seguito ad una segnalazione proveniente dalla Russia, rivelatasi poi un nulla di. Giorno dopo giorno, nuovi elementi emergono su quanto accaduto 17 anni fa e, ieri sera, una clamorosa novità è arrivata da Quarto Grado: sono stati iscritti al registro degli indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. E, qualche ora fa, è arrivato anche un nuovo messaggio di, mamma della bambina scomparsa. In ...

