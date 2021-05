Della Valle: 'Riformare la prescrizione è essenziale, ora basta con le derive ideologiche' (Di domenica 23 maggio 2021) 'Non solo è importante, è fondamentale. Sono anni che l'Unione europea ci chiede di velocizzare i processi per ragioni che non riguardano solo la giustizia ma anche l'economia'. Invoca a gran voce una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 23 maggio 2021) 'Non solo è importante, è fondamentale. Sono anni che l'Unione europea ci chiede di velocizzare i processi per ragioni che non riguardano solo la giustizia ma anche l'economia'. Invoca a gran voce una ...

Advertising

welikeduel : 'Dopo sette mesi ho avuto gli arresti domiciliari e un divieto di incontro con tutte le persone indicate come appar… - EleonoraEvi : Su proposta di #Lega e Partito Autonomista, la Valle d’Aosta approva un disegno di legge che autorizza l’eventuale… - LaGazzettaWeb : Della Valle: «Riformare la prescrizione è essenziale, ora basta con le derive ideologiche» - News - lauracora8 : @Ricvanmagren Ciclismo eroico.1939: mio papà è partito da Torino e ha fatto 50 km su quella bici per raggiungere su… - kz78_b : RT @mondoterremoti: Le barriere per cercare di deviare il flusso lavico erano state costruite per evitare (o almeno ritardare) il riversame… -