Decreto Sostegni bis, Turi: “Si introduce per legge un aumento dell’orario di servizio senza aver interpellato i docenti” (Di domenica 23 maggio 2021) Il segretario della Uil Scuola, Pino Turi, in una nota, afferma che il Decreto Sostegni bis così come è stato realizzato dal governo non va bene. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 23 maggio 2021) Il segretario della Uil Scuola, Pino, in una nota, afferma che ilbis così come è stato realizzato dal governo non va bene. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni La grande fregatura del Sostegni bis: REM e bonus dimezzati! Il Decreto imprese lavori e professioni , meglio conosciuto come Decreto sostegni bis da 40 miliardi di euro, approvato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso, ospita un corposo pacchetto lavoro politiche sociali e famiglie , ma anche tante delusioni . Un ...

Blocco licenziamenti fino ad agosto ma Confindustria insorge contro Orlando Ma con un blitz a sorpresa Orlando ha cambiato le carte in tavola alla vigilia dell'ultimo Consiglio dei ministri facendo inserire nel decreto Sostegni bis la proroga del blocco fino alla fine di ...

Decreto sostegni bis, molti bonus e incentivi anche senza Isee: ecco i principali Sky Tg24 Blocco licenziamenti fino ad agosto ma Confindustria insorge contro Orlando Il ministro del Lavoro inserisce a sorpresa nel decreto Sostegni bis una norma che proroga a fine agosto il blocco dei licenziamenti e la Confindustria s'infuria: "Mossa sbagliata nel metodo nel merit ...

Ultraleggero trancia i cavi dell’alta tensione. Attimi di paura, ma occupanti illesi sancita nel decreto Sostegni – prevede che gli infermieri svolgano, con adozione di un adeguato ‘Triage prevaccinale’, il servizio di vaccinazione al domicilio dei soggetti che hanno difficoltà a ...

