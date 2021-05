Decreto Sostegni bis: NASpI senza riduzioni per tutto il 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Decreto Sostegni bis: per tutto il 2021 ci sarà un blocco del taglio mensile del 3%. Le somme verranno recuperate sugli assegni 2022. Novità in merito alla NASpI 2021 ed alla riduzione progressiva del 3% mensile previsto dopo il quarto mese di fruizione. Con questa misura prevista nel Decreto Sostegni bis il governo ha ampliato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 23 maggio 2021)bis: perilci sarà un blocco del taglio mensile del 3%. Le somme verranno recuperate sugli assegni 2022. Novità in merito allaed alla riduzione progressiva del 3% mensile previsto dopo il quarto mese di fruizione. Con questa misura prevista nelbis il governo ha ampliato L'articolo proviene da Consumatore.com.

