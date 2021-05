Advertising

AnnalisaChirico : Il min. degli Annunci Roberto Speranza (quello che da quando è iniziata la pandemia non ne azzecca una) aveva annun… - ItaliaViva : Grazie alla svolta che Draghi ha impresso al Paese finalmente si corre sui vaccini, abbiamo un PNRR che garantisce… - AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - orizzontescuola : Decreto Sostegni bis: così il governo vuole far ripartire la scuola a settembre [VIDEO] - mvdonato : RT @liberioltre: ????NUOVO VIDEO PUBBLICA UTILITA' @AndreaGiuricin e @CarloStagnaro analizzano gli aiuti ad Alitalia del 'decreto sostegni bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Sky Tg24

Nelbis arriva un nuovo maxi piano per assumere docenti. Via a una nuova stabilizzazione per 18.500 precari con tre anni di servizio e a un concorso per 3mila cattedre tecnico - ...Il leader della Cisl critica inoltre il Governo sulbis: 'Il pacchetto lavoro contenuto nelcontiene sicuramente misure necessarie, come il rafforzamento dei ...Bonus vacanze, si allargano le possibilità di spendere il contributo fino a 500 euro. Per incentivare gli italiani ad andare in ferie e sostenere le attività turistiche ...Nel decreto Sostegni bis arriva un nuovo maxi piano per assumere docenti. Via a una nuova stabilizzazione per 18.500 precari con tre anni di servizio e a un concorso per 3mila cattedre tecnico-scienti ...