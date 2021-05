Decreto Semplificazioni, per gli appalti è un ritorno al passato (Di domenica 23 maggio 2021) Torna il subappalto libero e il massimo ribasso. Allarme dei sindacati, dubbi anche nella maggioranza Leggi su rainews (Di domenica 23 maggio 2021) Torna il subappalto libero e il massimo ribasso. Allarme dei sindacati, dubbi anche nella maggioranza

Advertising

CottarelliCPI : Secondo un’indagine ISTAT, le imprese il cui sviluppo è frenato dalla burocrazia sono più di quelle frenate dalla c… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Nel decreto Semplificazioni il superbonus rischia di complicarsi - TheHaller8 : RT @confundustria: Decreto Semplificazioni. Cancellato il Codice degli appalti e via libera alle gare al ribasso. Poi scassano la minchia… - Failbetter6 : RT @confundustria: Decreto Semplificazioni. Cancellato il Codice degli appalti e via libera alle gare al ribasso. Poi scassano la minchia… - Qualenergiait : Decreto Semplificazioni per la transizione ecologica, c’è una prima bozza -