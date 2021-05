De Vrij: “Abbiamo raggiunto lo Scudetto con tantissimo lavoro e sacrificio” (Di domenica 23 maggio 2021) Durante la festa Scudetto dell’Inter, ai microfoni di Dazn, è intervenuto anche il difensore neroazzurro Stefan de Vrij. “È bellissimo, Abbiamo aspettato un paio di settimane e finalmente l’Abbiamo alzata. Vittoria speciale? È stato un obiettivo raggiunto con tantissimo lavoro e sacrificio. Veniamo da lontano, ci siamo messi tutti a disposizione per poi raggiungere il traguardo finale. Ho sempre cercato di dare il massimo e ci aiutiamo con gli altri. Siamo stati una squadra compatta, anche in fase difensiva tutti hanno dato una mano e siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Durante la festadell’Inter, ai microfoni di Dazn, è intervenuto anche il difensore neroazzurro Stefan de. “È bellissimo,aspettato un paio di settimane e finalmente l’alzata. Vittoria speciale? È stato un obiettivocon. Veniamo da lontano, ci siamo messi tutti a disposizione per poi raggiungere il traguardo finale. Ho sempre cercato di dare il massimo e ci aiutiamo con gli altri. Siamo stati una squadra compatta, anche in fase difensiva tutti hanno dato una mano e siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

