Danza | Fondazione Accademia | nasce Centro di Documentazione Jia Ruskaja

Workshop e esperienze laboratoriali, masterclass, collaborazioni con illustri istituti d'arte e università, convegni internazionali, residenze creative e la nascita del Centro di Documentazione Jia Ruskaja. Sono alcune delle iniziative messe in atto dalla neo presidente della Fondazione Accademia Nazionale di Danza, Chiara Zoppolato alla guida della Fand, creata nel 1963 da Jia Ruskaja, origini russe, nativa di Kerc, in Crimea, fondatrice dell'unica Accademia Nazionale di Danza esistente in Italia. Un nuovo restyling per la Fondazione che ha tra le sue finalità quella di "promuovere lo sviluppo delle discipline coreutiche contribuendo alla promozione e alla diffusione della Danza italiana, alla ...

