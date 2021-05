Dante, tra letteratura e performing art: al via a Roma Convegno internazionale di studi (Di domenica 23 maggio 2021) Al via a Roma il Convegno internazionale di studi ‘Dante Performatico: Letture in diffrazione tra letteratura e performing arts’ in programma il 24 e 25 maggio, con un collegamento da remoto che sarà possibile seguire live sul Canale Youtube dell’Accademia Nazionale di Danza. Gli studiosi presenti, provenienti da università italiane e straniere, proporranno interventi rivolti a declinare il binomio letteratura-performing arts muovendo da generali questioni di carattere poetico, estetico e metodologico, approfondendo soprattutto le relazioni tra musica, danza, teatro e questioni Dantesche. Troveranno così posto visioni panoramiche sulle reinterpretazioni coreografiche, musicali e teatrali dei testi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021) Al via aildiPerformatico: Letture in diffrazione traarts’ in programma il 24 e 25 maggio, con un collegamento da remoto che sarà possibile seguire live sul Canale Youtube dell’Accademia Nazionale di Danza. Gliosi presenti, provenienti da università italiane e straniere, proporranno interventi rivolti a declinare il binomioarts muovendo da generali questioni di carattere poetico, estetico e metodologico, approfondendo soprattutto le relazioni tra musica, danza, teatro e questionische. Troveranno così posto visioni panoramiche sulle reinterpretazioni coreografiche, musicali e teatrali dei testi di ...

Advertising

Treccani : Dante non ha mai scritto 'non ti curar di loro, ma guarda e passa' né 'senza infamia e senza lode', eppure entrambe… - ItalyMFA : Sabato #22maggio alle 20.00 in #streaming su #italiana il dialogo tra Alessandro Barbero e Alberto Casadei intervis… - Morvenna1 : RT @ProfCampagna: Questa meravigliosa opera in marmo di Auguste Rodin si intitola 'Il bacio'. Realizzata tra il 1888 e il 1889, è stata is… - biancogiov : RT @vitaepensiero: Chi è #SeverinoBoezio, l'intellettuale che Dante posiziona nel cielo del Sole tra gli spiriti sapienti incastonato fra i… - biancogiov : RT @Treccani: Dante non ha mai scritto 'non ti curar di loro, ma guarda e passa' né 'senza infamia e senza lode', eppure entrambe le espres… -