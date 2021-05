Damiano spiega cos’è davvero successo quando è stato accusato di aver sniffato e se ha visto il cantante svizzero e la francese

Leggi su biccy

(Di lunedì 24 maggio 2021)David ha già smentito in più occasioni difatto uso di sostanze all’Eurovision. Il leader dei Maneskin oggi ha rilasciato un’intervista a FanPage dove ha raccontato quello che ènel video che ha iniziato a circolare sabato sera. Nessuna polvere bianca, l’artista stava solo esultando (come avevamo ipotizzato io e i miei lettori). “In quel momento ci avevano dato i 12 punti, abbiamo cominciato a esultare, Thomas ha fatto cadere un bicchiere, l’ha rotto, e io esultando ho abbassato lo sguardo verso il tavolo e poi mi sono girato come a dire: “Oh c***o”. Capisco che può essere fraintendibile, ma entrambe le mani sono visibili ed è la polemica più stupida del mondo anche perché sono assolutamente contro questo tipo di sostanze, non ne ho mai fatto uso in vita mia e sicuramente non comincerò in diretta in tutta Europa, ...