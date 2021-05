Damiano nudo alla meta, l’esultanza dei Maneskin è incontenibile: si strappano i pantaloni – Video (Di domenica 23 maggio 2021) «Your pants broke man». Victoria De Angelis, la bassista del gruppo che ha riportato, dopo 21 anni, il trofeo dell’Eurovision in Italia, avverte Damiano David: il frontman dei Maneskin ha un vistoso strappo sui pantaloni, proprio in corrispondenza della regione pubica. Il capo di abbigliamento firmato Etro – casa di moda italiana di lusso fondata nel 1968 – non ha retto all’esultanza incontenibile della voce dei Maneskin. La band romana ha vissuto momenti di euforia totale all’Ahoy Arena di Rotterdam. Si trovava in quarta posizione, stando ai voti della giuria tecnica, dietro Svizzera, Francia e Malta. Soltanto dopo la somma del televoto, i Maneskin sono schizzati primi in classifica, vincendo l’Eurovision Song Contest 2021. Un risultato che, in quel momento della ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) «Your pants broke man». Victoria De Angelis, la bassista del gruppo che ha riportato, dopo 21 anni, il trofeo dell’Eurovision in Italia, avverteDavid: il frontman deiha un vistoso strappo sui, proprio in corrispondenza della regione pubica. Il capo di abbigliamento firmato Etro – casa di moda italiana di lusso fondata nel 1968 – non ha retto aldella voce dei. La band romana ha vissuto momenti di euforia totale all’Ahoy Arena di Rotterdam. Si trovava in quarta posizione, stando ai voti della giuria tecnica, dietro Svizzera, Francia e Malta. Soltanto dopo la somma del televoto, isono schizzati primi in classifica, vincendo l’Eurovision Song Contest 2021. Un risultato che, in quel momento della ...

