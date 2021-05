Damiano dei Maneskin accusato di fare uso di sostanze stupefacenti all’Eurovision 2021: la sua risposta (Di domenica 23 maggio 2021) Il frontman dei Maneskin ha replicato a quelli che lo accusano di aver utilizzato della cocaina durante la diretta della finale dell’Eurovision 2021 Dopo la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, è scoppiata una grande polemica che ha coinvolto Damiano David dei Maneskin. Che cosa è accaduto? Dopo la proclamazione della vittoria, migliaia di account di Twitter stranieri hanno accusato il cantante di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in diretta tv davanti a milioni di telespettatori. Nel corso della conferenza stampa, qualche giornalista ha chiesto a Damiano cosa ne pensasse alle pesanti accuse sui social nei suoi confronti, tra cui quella di aver assunto cocaina. “Thomas ha rotto un bicchiere, io non uso la droga ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 23 maggio 2021) Il frontman deiha replicato a quelli che lo accusano di aver utilizzato della cocaina durante la diretta della finale dell’EurovisionDopo la finale dell’Eurovision Song Contest, è scoppiata una grande polemica che ha coinvoltoDavid dei. Che cosa è accaduto? Dopo la proclamazione della vittoria, migliaia di account di Twitter stranieri hannoil cantante di aver fatto uso diin diretta tv davanti a milioni di telespettatori. Nel corso della conferenza stampa, qualche giornalista ha chiesto acosa ne pensasse alle pesanti accuse sui social nei suoi confronti, tra cui quella di aver assunto cocaina. “Thomas ha rotto un bicchiere, io non uso la droga ...

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - repubblica : I commentatori norvegesi innamorati dei Maneskin: 'Avrei voluto essere come Damiano' - trohdude : RT @blinkhbdl: damiano dei moneskin non mi guardare così però x favore - silversxldier : RT @yleniaindenial: Damiano David pippati tutte le lacrime dei francesi rosiconi così domani mattina ti svegli ancora più bello e con il cu… - TheMiuz : La bambina spagnola appena ha visto Damiano dei Måneskin abbassare la testa -