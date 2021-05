Damiano dei Maneskin accusato di aver assunto droga all’Eurovision sui social. La sua risposta non lascia spazio a dubbi (Di domenica 23 maggio 2021) Damiano dei Maneskin è stato accusato sui social di aver assunto droga all’Eurovision Song Contest. All’accusa è stato collegato un video che ha iniziato a circolare su Twitter proprio al momento dell’assegnazione dei voti. Una coincidenza che non è stata ignorata dai fan della band che si sono subito scagliati in difesa del frontman dei Maneskin. Lo stesso Damiano in conferenza stampa si è trovato costretto a rispondere a questa domanda, senza lasciare spazio a dubbi dicendosi anche pronto a fare il test. Damiano dei Maneskin accusato di aver assunto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021)deiè statosuidiSong Contest. All’accusa è stato collegato un video che ha iniziato a circolare su Twitter proprio al momento dell’assegnazione dei voti. Una coincidenza che non è stata ignorata dai fan della band che si sono subito scagliati in difesa del frontman dei. Lo stessoin conferenza stampa si è trovato costretto a rispondere a questa domanda, senzaredicendosi anche pronto a fare il test.deidi...

Advertising

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - frafacchinetti : A quel demente francese di @ParisMatch che sostiene che Damiano dei #maneskin abbia assunto coca in TV dico “La vit… - repubblica : I commentatori norvegesi innamorati dei Maneskin: 'Avrei voluto essere come Damiano' - larechxspos : RT @InfoMalgioglio: Incredibile...quello che ho letto su unSito francese riguardante Damiano dei @thisismaneskin... che triste.Forse siSara… - edser_manips : RT @InfoMalgioglio: Incredibile...quello che ho letto su unSito francese riguardante Damiano dei @thisismaneskin... che triste.Forse siSara… -