Dalla Spagna: Atletico Madrid, 34 tifosi feriti durante i festeggiamenti per il titolo (Di domenica 23 maggio 2021) I festeggiamenti per la vittoria dell’undicesima Liga spagnola vinta dall’Atletico Madrid sono stati macchiati Dalla notizia della morte di un tifoso dei colchoneros di 14 anni. A questa triste notizie, come riportato da il Mundo Deportivo, si aggiunge anche un’altra: durante la festa per la vittoria de LaLiga sono rimaste ferite ben 34 persone tra cadute, colpi, tagli o intossicazioni etiliche, 7 delle quali sono finite addirittura in ospedale. FOTO: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Iper la vittoria dell’undicesima Liga spagnola vinta dall’sono stati macchiatinotizia della morte di un tifoso dei colchoneros di 14 anni. A questa triste notizie, come riportato da il Mundo Deportivo, si aggiunge anche un’altra:la festa per la vittoria de LaLiga sono rimaste ferite ben 34 persone tra cadute, colpi, tagli o intossicazioni etiliche, 7 delle quali sono finite addirittura in ospedale. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LegaSalvini : ++ IMMIGRAZIONE, LA LEGA: “L’ITALIA FACCIA COME SPAGNA O MALTA, RIMPATRI E PORTI CHIUSI” ++ I territori governati… - gemma_sanchezoj : @thisismaneskin Congratulazioni per la vittoria nel festival di #Eurovision ?????? Mi piace moltissimo la vostra canzo… - frmango65 : Usa, 50 anni fa l'esplosione del B-52 in Spagna: il rischio nucleare dimenticato dalla Storia - frmango65 : Non conoscevo la storia. Grazie Focus tv Usa, 50 anni fa l'esplosione del B-52 in Spagna: il rischio nucleare dim… - infoitsport : Clamoroso Buffon, c'è il Real Madrid: la rivelazione dalla Spagna -