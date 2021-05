Dal 2023 ritorna il Patto di stabilità: così l’Ue ci mette di nuovo nel mirino (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag – Con la pandemia poteva dirsi finita l’era dell’austerità? Certo che no. L’ipotesi non è mai stata contemplata a Bruxelles. E così l’Unione Europea, la montagna burocratica che ha partorito l’inutile topolino del Recovery Fund, annuncia che dal 2023 il Patto di stabilità farà ritorno sulla scena. Bentornato (ma anche no) Patto di stabilità Ad annunciarlo il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. Il vero dominus delle politiche economiche comunitarie, piazzato dalla Von der Leyen a fare più o meno da balia a Gentiloni. Già primo ministro della Lettonia, dove ha potuto sperimentare – dal 2009 al 2014 – le stesse politiche che intende ripristinare appena possibile su scala continentale. Risultati conseguiti in tre numeri: la disoccupazione si è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag – Con la pandemia poteva dirsi finita l’era dell’austerità? Certo che no. L’ipotesi non è mai stata contemplata a Bruxelles. El’Unione Europea, la montagna burocratica che ha partorito l’inutile topolino del Recovery Fund, annuncia che dalildifarà ritorno sulla scena. Bentornato (ma anche no)diAd annunciarlo il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. Il vero dominus delle politiche economiche comunitarie, piazzato dalla Von der Leyen a fare più o meno da balia a Gentiloni. Già primo ministro della Lettonia, dove ha potuto sperimentare – dal 2009 al 2014 – le stesse politiche che intende ripristinare appena possibile su scala continentale. Risultati conseguiti in tre numeri: la disoccupazione si è ...

