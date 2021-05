Da Verona al Maradona, il Napoli di Gattuso ha perso la Champions League, messo in scacco da Juric (Di domenica 23 maggio 2021) Da Verona-Napoli a Napoli-Verona non è cambiato assolutamente niente, tranne che questa volta i calciatori più importanti c’erano tutti. Certo mancava Koulibaly, forse per fortuna, dato che il gol del vantaggio del Napoli al Maradona lo ha segnato Rrahmanani sostituto del senegalese. All’ultima di campionato con un Napoli costretto a vincere per qualificarsi alla Champions League, il tecnico azzurro aveva proprio tutti a disposizione. Mentre nel match Verona-Napoli no c’era ad esempio Osimhen dal primo minuto e mancava Manolas in difesa. Eppure anche questa volta è stato Juric a mettere in scacco il Napoli di Gattuso. La formazione ... Leggi su napolipiu (Di domenica 23 maggio 2021) Danon è cambiato assolutamente niente, tranne che questa volta i calciatori più importanti c’erano tutti. Certo mancava Koulibaly, forse per fortuna, dato che il gol del vantaggio delallo ha segnato Rrahmanani sostituto del senegalese. All’ultima di campionato con uncostretto a vincere per qualificarsi alla, il tecnico azzurro aveva proprio tutti a disposizione. Mentre nel matchno c’era ad esempio Osimhen dal primo minuto e mancava Manolas in difesa. Eppure anche questa volta è statoa mettere inildi. La formazione ...

