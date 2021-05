Curling, Mondiali doppio misto 2021: la Scozia vince il titolo iridato battendo in finale la Norvegia. Svezia sul terzo gradino del podio (Di domenica 23 maggio 2021) La Scozia vince i Mondiali di doppio misto di Curling di casa battendo in finale la Norvegia col punteggio di 9-7. Un successo atteso e cercato dagli scozzesi che sul campo di gara di Aderbeen sono riusciti ad esprimersi al meglio imponendosi in un finale al cardiopalma. Il match segue pedissequamente l’ordine delle mani con i padroni di casa che nelle prime tre mani portano a casa un totale di 5 punti contro i 7 dei norvegesi. In men che non si dica ci ritroviamo, quindi, nel settimo end nel quale Jennifer Dodds e Bruce Mouat si ritrovano sotto ma costruiscono alla perfezione il gioco offensivo e piazzano in casa ben tre stone ribaltando la situazione e passando avanti. In chiusura i norvegesi forzano troppo la mano e ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Ladididi casainlacol punteggio di 9-7. Un successo atteso e cercato dagli scozzesi che sul campo di gara di Aderbeen sono riusciti ad esprimersi al meglio imponendosi in unal cardiopalma. Il match segue pedissequamente l’ordine delle mani con i padroni di casa che nelle prime tre mani portano a casa un totale di 5 punti contro i 7 dei norvegesi. In men che non si dica ci ritroviamo, quindi, nel settimo end nel quale Jennifer Dodds e Bruce Mouat si ritrovano sotto ma costruiscono alla perfezione il gioco offensivo e piazzano in casa ben tre stone ribaltando la situazione e passando avanti. In chiusura i norvegesi forzano troppo la mano e ...

Advertising

RSIsport : ?? Ai Campionati Mondiali di Aberdeen i padroni di casa della Scozia si sono aggiudicati per la prima volta l'oro ne… - 82Aimar : @GabCAAD3 Sì ma vedere i francesi rosicare non ha prezzo. Anche se fossero i mondiali di curling - DanieleRaponi : #Aberdeen2021 Mondiali #Curling doppio misto ?????????????? #Scozia 7-4 #Canada ???? semifinali seconda sessione #WMDCC2021… - DanieleRaponi : #Aberdeen2021 Mondiali #Curling doppio misto ???? #Norvegia 7-5 #Italia ???? ???? #Canada 7-6 #Svizzera ???? #playoff ????… - ivonne69villa : RT @Coninews: Prima storica qualificazione olimpica per il #curling misto azzurro! ?? Ad Aberdeen Stefania #Constantini ed Amos #Mosaner ce… -